‎الهلال الأحمر الفلسطيني: حصار مستشفى الأمل ومقر الجمعية في خان يونس انتهاك صارخ للقوانين الدولية

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حصاره لمستشفى الأمل ومقر الجمعية في خان يونس جنوب قطاع غزة، ومنذ ظهر اليوم يفرض منع التجول الكامل، وسط استمرار إطلاق النار والقصف العنيف في محيط المستشفى، عدا عن اقتراب الآليات العسكرية الإسرائيلية من جميع الاتجاهات.

وأضافت الجمعية، في بيان صدر عنها، مساء اليوم الأربعاء، زنقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أنه "‎في انتهاك صارخ للقوانين الدولية واتفاقيات جنيف، يحظر الاحتلال الحركة بشكل كامل بما فيها حركة مركبات الإسعاف".

وعبّرت الجمعية عن بالغ قلقها على سلامة طواقمها العاملة في مستشفى الأمل ومقر الجمعية والمرضى والجرحى وآلاف النازحين الذين لجأوا إلى المستشفى ومقر الجمعية باعتبارهما ملاذا آمنا لهم.