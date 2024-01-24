المقاولون العرب توقع عقدا بقيمة 60 مليون يورو لإنشاء ميناء في جزر القمر

وقعت شركة المقاولون العرب عقدا مع وزارة البنية التحتية في جمهورية جزر القمر لإنشاء ميناء موهيلي، بقيمة ٦٠ مليون يورو، في مراسم حضرها وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار وعدد كبير من الوزراء والمسئولين البارزين في جزر القمر.

وعقب انتهاء مراسم التوقيع، استقبل غزالي عثماني، رئيس جزر القمر، الوفد المصري، دعا خلاله الدولة المصرية للمشاركة في تحقيق رؤية جزر القمر ٢٠٣٠، فيما أبدى سعادته بمشاركة الشركات المصرية في المشروعات التنموية بجزر القمر، وعبر عن إعجابه بالتجربة المصرية في مجال التشييد والتنمية، وفق بيان لوزارة الإسكان، الأربعاء.

وبدوره، أكد الدكتور عاصم الجزار استعداد الدولة المصرية للمشاركة في تخطيط وتنفيذ المشروعات القومية بجزر القمر، ونقل الخبرات للأشقاء.