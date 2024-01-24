العسومي: القضية اليمنية تمثل أولوية على أجندة البرلمان العربي

استقبل الشيخ سلطان البركاني رئيس مجلس النواب اليمني، عادل بن عبدالرحمن العسومى رئيس البرلمان العربي، حيث تم بحث المستجدات على الساحة اليمنية وتعزيز آليات التعاون بين البرلمان العربي والبرلمان اليمني، وذلك في إطار تفعيل آليات الدبلوماسية البرلمانية العربية لحل الأزمات بالمنطقة.

وخلال اللقاء، أكد العسومى أن القضية اليمنية تمثل أولوية على أجندة البرلمان العربي باعتبارها قضية محورية وهامة، كون اليمن يشكل عمقا استراتيجيا للمنطقة العربية ولابد من الحفاظ على أمنه واستقراره وسلامة أراضيه.

وأعرب عن قلقه إزاء ما يجري في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، داعيا المجتمع الدولي إلى ضرورة السعي الحثيث لخفض هذا التصعيد ووقف كل أشكال التدخل في الشؤون الداخلية لليمن كونه سيذهب بالمنطقة لمنحى أكثر توترا وسيؤثر سلبا على حركة التجارة العالمية.

واستعرض رئيس البرلمان العربي، خلال اللقاء، نتائج الجلسة العامة التي عقدها البرلمان العربي الأحد الماضي، والتي أكدت دعمها الكامل لكل الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية، ورفضها لكل أشكال التدخل الخارجي كونها تستهدف إفشال حلول التسوية السياسية للأزمة.

وبدوره، أعرب رئيس مجلس النواب اليمني عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدا في الإطار ذاته بالدور الهام الذي يقوم به البرلمان العربي من خلال آليات الدبلوماسية البرلمانية للدفع نحو تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة العربية كافة واليمن خاصة.

وقال البركاني إن مجلس النواب اليمني لديه حرص شديد على مد جسور التعاون والتواصل مع البرلمان العربي بما يخدم ويعزز العمل العربي المشترك كونه يمثل صوت الشعب العربي.