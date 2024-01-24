أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إقالة الإيرلندي كريس هيوتون من القيادة الفنية لتدريب منتخب النجوم السوداء، بعد توديع منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 من دور المجموعات.

وكان المنتخب الغاني قد احتل المركز الثالث في المجموعة الثانية بأمم إفريقيا 2023 برصيد نقطتين، ليفقد فرصته في التأهل إلى الدور الثاني من البطولة الإفريقية.

وقال الاتحاد الغاني في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني: «يود الاتحاد الغاني لكرة القدم، أن يعلن إعفاء كريس هيوتون من مهامه كمدرب للمنتخب الوطني الأول».

وأضاف البيان: «كما اتخذ المجلس التنفيذي قرارًا بحل الجهاز الفني للفريق، وسيقدم الاتحاد الغاني في الأيام القادمة خارطة طريق حول الاتجاه المستقبلي للنجوم السوداء».