الشيخ ماهر المعيقلي إماما وخطيبا لصلاة عيد الأضحى بالمسجد الحرام

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أعلنت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الاثنين عن إمام وخطيب صلاة عيدالأضحى في المسجد_الحرام.

وأوضحت الرئاسة، في بيان لها، أنه سيؤم المصلين في صلاة وخطبة عيد الأضحى بالمسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي.

وستُقام الصلاة بمشيئة الله في صباح يوم الجمعة الموافق 10 ذو الحجة 1446هـ، في تمام الساعة 05:52 صباحًا، وسط أجواء روحانية مهيبة يشهدها المسجد الحرام سنويًا في مثل هذه المناسبة العظيمة.

ويُعد الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي من أبرز أئمة الحرم المكي، ويتميّز بخطبه المؤثرة وتلاوته العذبة، وله حضور واسع بين المصلين في المناسبات الدينية الكبرى.