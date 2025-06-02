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أعلن نادي العين الإماراتي، اليوم الإثنين، تعاقده مع رامي ربيعة، مدافع منتخب مصر بصفقة انتقال حر.

وانضم ربيعة لصفوف العين بعد انتهاء تعاقده مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

وقدم النادي الإماراتي صفقة ربيعة بمقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) بعنوان يقول "تدخلاته دائما في الوقت الحاسم".

وظهر ربيعة في نهاية المقطع يقول "كله تحت السيطرة.. رامي ربيعة عيناوي".

ويستعد رامي ربيعة لثاني تجاربه خارج مصر بعد فترة احتراف قصيرة بصفوف نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وسيتواجد ربيعة في قائمة العين لكأس العالم للأندية، حيث يتواجد الفريق الإماراتي في المجموعة السابعة التي تضم مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي والوداد البيضاوي المغربي.