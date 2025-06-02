 «تدخلاته حاسمة دائما».. العين الإماراتي يعلن عن صفقة رامي ربيعة - بوابة الشروق
الإثنين 2 يونيو 2025 7:56 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

«تدخلاته حاسمة دائما».. العين الإماراتي يعلن عن صفقة رامي ربيعة

محمود باهي
نشر في: الإثنين 2 يونيو 2025 - 7:35 م | آخر تحديث: الإثنين 2 يونيو 2025 - 7:35 م

أعلن نادي العين الإماراتي، اليوم الإثنين، تعاقده مع رامي ربيعة، مدافع منتخب مصر بصفقة انتقال حر.

وانضم ربيعة لصفوف العين بعد انتهاء تعاقده مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

وقدم النادي الإماراتي صفقة ربيعة بمقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) بعنوان يقول "تدخلاته دائما في الوقت الحاسم".

وظهر ربيعة في نهاية المقطع يقول "كله تحت السيطرة.. رامي ربيعة عيناوي".

ويستعد رامي ربيعة لثاني تجاربه خارج مصر بعد فترة احتراف قصيرة بصفوف نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وسيتواجد ربيعة في قائمة العين لكأس العالم للأندية، حيث يتواجد الفريق الإماراتي في المجموعة السابعة التي تضم مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي والوداد البيضاوي المغربي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك