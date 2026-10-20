قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن جلسة الأمن المائي بـ "منتدى مصر 2026" المقررة يوم الأربعاء؛ ستجمع بين ملفي "الأمن المائي والغذائي"، مؤكدا أن الوزارة ستعرض ما استطاعت تنفيذه، والمشكلات القائمة التي تمكنت من حلها، إلى جانب المشكلات التي لم تتمكن من حلها بعد وخطتها المستقبلية لحلها ومسار عملها المقبل.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لـ "إكسترا نيوز" أن النقاش سيكون "جلسة مصارحة" سيجري التحدث خلالها بكل أمانة ودون حف أي شيء، مشيرا إلى أن المنهج المتبع يقوم ببساطة على إيضاح المشكلات وما تم التوصل إليه والخطط المقبلة لما لم يُحل.

وشدد أن كل طوائف الشعب ممثلة في الجلسة، لافتا إلى حضور عدد من النواب، وممثلين عن المزارعين والفلاحين، ومواطنين من الجمهور العادي، إلى جانب خبراء متخصصين من أساتذة الجامعات.

وأكد أن من حق أي شخص أن يوجه تساؤلاته لوزير الري، بشأن ما تم في أي ملف وإبداء اعتراضه على أي من الإجراءات المتخذة، قائلا: "من حق أي أحد أن يقول لوزير الري: الملف سين أو صاد أنت عملت فيه إيه؟ ونحن معترضون على ما فعلته، ونحن الحقيقة متقبلون جدًا".

وأشار إلى عدم وجود أي مانع من الاستماع لأي رأي بناء يصب في المصلحة العامة، مؤكدا أن الوزارة ترحب بالأفكار الجيدة وتأخذ بها لتعكف على دراستها والتعمق فيها لبيان مدى صلاحيتها للتنفيذ على أرض الواقع.