أرامكو السعودية تنهي إصدار سندات دولية بـ 5 مليارات دولار

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، الانتهاء من إصدار سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار، حيث تشكل السندات التزامات مقوّمة بالدولار، مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة بأصول من أرامكو السعودية.

وأوضحت أرامكو السعودية في بيان لها اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد الصكوك 25 ألف، فيما بلغت القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار ومضاعفات متكاملة بقيمة ألف دولار الزائدة عن ذلك المبلغ.

وستكون مدة استحقاق الصك (5 سنوات و10 سنوات و30 سنة)، و بلغ عائد الصك 750ر4 للسندات المستحقة خلال 5 سنوات، و375ر5 للسندات المستحقة خلال 10 سنوات، و375ر6 للسندات المستحقة خلال 30 سنة.

وبحسب البيان المنشور على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول" ستكون أحقية الاسترداد بعد وقوع حدث التخلف عن السداد؛ وقد تقوم الشركة بالاسترداد في حال وقوع حدث ضريبي بحسب اختيار أرامكو السعودية؛ خيار الاستدعاء بالقيمة الاسمية عند الاستحقاق من المُصدر (بحسب اختيار أرامكو السعودية؛ خيار الاستدعاء الكامل من المُصدّر، بحسب اختيار أرامكو السعودية؛ وخيار الاسترداد متاح لحملة السندات في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة، بناء على خيار حاملي السندات.

جدير بالذكر أنه ستطرح السندات بموجب أحكام القاعدة 144أ واللائحة إس (144A/Reg S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م حسب تعديلاته. كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية ومؤسسة السوق المالية الدولية) على الطرح.

وسيتم تقديم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن، ولقبول هذه السندات للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن.