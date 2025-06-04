أوغندا: إمدادات النفط عبر كينيا تأثرت بالتحديات اللوجيستية

قالت شركة النفط الوطنية الأوغندية إن واردات منتجات البترول عبر كينيا تأثرت بـ"التحديات اللوجيستية" منذ مايو.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن شركة النفط الوطنية أضافت في بيان لها، دون تقديم المزيد من التفاصيل أن عدم استقرار الواردات أسفر عن "زيادة طفيفة " في أسعار محطات التزود بالوقود خاصة البنزين .

يشار إلى أن شركة النفط الوطنية هي المستورد الوحيد لمنتجات النفط وموردها الوحيد هو شركة فيتول.

واضطرت شركة النفط الوطنية الأوغندية لاستيراد 35 مليون لتر عبر تنزانيا وأدى الطريق الأطول إلى ارتفاع الأسعار.

وحتى أمس الأول الإثنين، كان خط الأنابيب الكيني يحتوي على أكثر من 90 مليون لتر من منتجات النفط المتاحة لأوغندا.

ومن تلك الكمية، تقوم شركات التسويق حاليا بتحميل 53 مليون لتر من البنزين.

وفي فترة السادس إلى الثامن من يونيو، سوف يتم توصيل 200 مليون لتر إضافية من البنزين والديزل ووقود الطائرات إلى نظام خطوط الأنابيب الكينية لأوغندا.