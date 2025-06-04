شرطة برلين تجدد مساعيها لحظر الألعاب النارية في ليلة رأس السنة

يسعى فرع نقابة الشرطة الألمانية في برلين إلى فرض حظر على مستوى ألمانيا على الألعاب النارية الخاصة في ليلة رأس السنة، مشيرا إلى تزايد الدعم الشعبي لهذا المطلب ومخاوف السلامة.

وقال رئيس فرع النقابة في برلين، شتيفان فيه، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "الجمهور مستعد لإعادة النظر في كيفية احتفالنا برأس السنة".

وفي ألمانيا يمكن شراء الألعاب النارية في الأيام التي تسبق ليلة رأس السنة للاستخدام الشخصي.

وأشار "فيه" إلى نتائج استطلاع رأي عبر الإنترنت أُجري في أبريل الماضي، وأظهر تأييدا كبيرا لتشديد القيود على استخدام الألعاب النارية. وكان هذا الاستطلاع، الذي أجرته نقابة الشرطة الألمانية نفسها، قد أظهر أن 97% من المشاركين، والبالغ عددهم حوالي 178 ألفا، يؤيدون حظر الألعاب النارية للاستخدام الشخصي، بينما أيد 93% حظر بيعها.

وبحسب البيانات، فإن المشاركين في الاستطلاع ينحدرون من جميع الولايات الألمانية الست عشرة، من بينهم 85% منهم فوق سن الثلاثين، و63% من النساء.

وقال "فيه" في إشارة إلى صانعي القرار السياسي إن الوقت قد حان للتحرك، مضيفا أنه قدّم نتائج الاستطلاع إلى وزير داخلية ولاية بريمن، أولريش مويرر، لمناقشتها في الاجتماع المقبل لوزراء داخلية الولايات الأسبوع المقبل.

وأشار "فيه" إلى أن أجواء الاحتفال بليلة رأس السنة الأخيرة قد خيم عليها الخوف وانعدام الأمن والإحباط بشكل متزايد.

وأكد حوالي 70% من الذين شملهم الاستطلاع أنهم لم يعودوا يخرجون إلى الهواء الطلق إطلاقا ليلة رأس السنة.

وبدلا من الألعاب النارية الخاصة، أيّد 91% من الألمان تنظيم عروض ألعاب نارية عامة، وقال ما يقرب من نصفهم إنهم سيحضرون مثل هذه الفعاليات.