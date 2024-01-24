الحشد الشعبي يعلن مقتل أحد عناصره وإصابة اثنين آخرين في قصف أمريكي غربي العراق

أعلن بيان عسكري عراقي لقوات الحشد الشعبي فجر اليوم الأربعاء أن القوات الأمريكية قصفت مواقع تابعة لقيادة عمليات الجزيرة للحشد الشعبي على الحدود العراقية - السورية في منطقة القائم ومنطقة جرف الصخر (النصر) أدت إلى مقتل أحد عناصر الحشد وإصابة اثنين آخرين بجروح.

وذكر بيان لقيادة عمليات الجزيرة للحشد الشعبي وزع فجر اليوم أن "القوات الأمريكية مستمرة في ارتكاب جرائمها بحق أبناء الحشد الشعبي، إذ تعرضت مواقع تابعة لقيادة عمليات الجزيرة لعدوان إجرامي جديد باستهداف مقر لمقاتلينا والإضرار بالمقرات المجاورة له في منطقة السكك التابعة لقضاء القائم غربي الأنبار أثناء أداء واجبهم لحماية حدودنا من الجهة السورية".

وأوضح البيان أن هذا القصف تسبب "باستشهاد المجاهد /علي انور صبيح الساعدي / وإصابة إثنين من رفاقه المجاهدين بجروح".

كما أوضح البيان أن ان القوات الأمريكية قامت في" اعتداء إجرامي آخر باستهداف مبنى تدريب مقاتلينا الحشد الشعبي في الكلية العسكرية في قاطع جرف النصر،ما أدى إلى تدميره والإضرار بالمقرات المجاورة له".