الرئيس التونسي يعين 3 وزراء في حقائب اقتصادية

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عين الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، ثلاثة وزراء جدد وثلاثة مسؤولين في مناصب كتاب دولة، وجميعها مناصب ذات صبغة اقتصادية في وقت يواجه فيه اقتصاد البلاد صعوبات كبيرة.

وأدى المسؤولون الجدد في الحكومة التي يرأسها أحمد الحشاني اليمين الدستورية.

وشملت التعيينات وزارة الاقتصاد والتخطيط التي عهدت إلى الوزيرة فريال الورغي، ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة التي أوكلت إلى الوزيرة فاطمة ثابت فيما عين لطفي ذياب وزيرا للتشغيل والتكوين المهني.

وبقيت هذه الحقائب شاغرة بسبب إقالات سابقة.

وعين سعيد أيضا ثلاثة مسؤولين في منصب كتاب دولة من بينهم سمير عبد الحفيظ، كاتب دولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط مكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وسيشغل وائل شوشان منصب كاتب دولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مكلف بالإنتقال الطاقي بينما سيتولى رياض شَوِد منصب كاتب دولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني مكلف بالشركات الأهلية.