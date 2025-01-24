تايلاند تفرض إجراءات طارئة في بانكوك بسبب تدهور خطير في جودة الهواء

فرضت السلطات في العاصمة التايلاندية بانكوك إجراءات طارئة، ردا على تدهور خطير في جودة الهواء بالمدينة.

ومنذ عدة أيام، يخيم ضباب دخاني سام على بانكوك. وفي بعض الأحيان، احتلت المدينة المرتبة الرابعة في إحصاءات المدن الأكثر تلوثا للهواء في العالم، التي نشرتها شركة "آي.كيو إير" السويسرية التي تقيس تلوث الهواء بمختلف أنحاء العالم.

وفي جنوب شرق آسيا، كان الهواء أسوأ فقط في مدينة هو شي منه في فيتنام.

وأمرت السلطات التايلاندية بإغلاق 350 مدرسة في منطقة المدينة اليوم الجمعة، أي أكثر ب100 عما كان عليه اليوم السابق، حسب صحيفة خاوسود.

وحثت السلطات السكان مرة أخرى على الحد من الخروج من منازلهم قدر الإمكان وإبقاء نوافذهم مغلقة والعمل من المنزل إذا كان ذلك خيارا.

وأعلن وزير النقل سوريا جونجرونجريانجكيت، أن معظم وسائل النقل العام، بما في ذلك قطار سكاي ترين المشهور والحافلات، ستكون مجانية للاستخدام من غد السبت حتى الجمعة المقبل.

وتأمل الحكومة أن يتحول ما بين 20 و30% من الأشخاص، خلال هذه الفترة إلى الحافلات والقطارات، مما يخفف من الازدحام المروري على الطرق.