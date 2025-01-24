مدرب بايرن: علينا التغلب على العثرات التي نتعرض لها كي نفوز بالبطولات

يدرك فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، متصدر جدول ترتيب أندية الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، أنه يتعين على فريقه أن ينهى الزلات التي يقع فيها مثل الخسارة بثلاثية نظيفة أمام فينورد يوم الأربعاء الماضي، إذا ما أراد الفوز بالكؤوس.

وجاءت الخسارة لتبدد آمال بايرن ميونخ في التأهل المباشر لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

ويعود بايرن لمهامه المحلية بمواجهة فرايبورج غدا السبت، علما بأنه يتصدر جدول الترتيب بفارق أربع نقاط أمام باير ليفركوزن، صاحب المركز الثاني.

وقال كومباني في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة:" هذا هو الهدف، هكذا يجب أن يكون الوضع في مرحلة ما. إذا أردت الفوز بالبطولات، يجب أن تتواجد في كل لحظة".

ولكن كومباني لا يشعر بالقلق بشكل مبالغ فيه رغم التراجع المتكرر في دوري أبطال أوروبا أمام أستون فيلا وبرشلونة وفينورد.

وأكد المدرب البلجيكي :" سيكون من غير المعتاد رفع الكؤوس دون المرور بشيء ما خلال الموسم. يحدث هذا لكل الفرق. يجب أن تكون متواجدا في اللحظات الحاسمة. وهذه اللحظات ستأتي".

وأعرب عن سعادته لأن المباراة المقبلة ستقام بعد ثلاثة أيام من خسارة الفريق الخامسة هذا الموسم في كافة المسابقات.

وقال كومباني :" كنا نرغب في اللعب مرة أخرى سريعا. اتمنى أن تأتي الإجابة في الملعب".

ومع ذلك، يواجه بايرن مشاكل في الدفاع خلال مباراة فرايبورج، حيث يغيب ألفونسو ديفيز، بسبب إصابة في أوتار الركبة، وكنراد لايمر، بسبب الإيقاف.

وأشار كومباني إلى حل "إبداعي" محتمل، وهو ما قد يعني انتقال لاعب الوسط جوشوا كيميتش إلى مركز الظهير الأيمن نظرا لأن الخيارات الأخرى ليست جاهزة بالكامل.