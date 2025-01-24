رئيس جمهورية الصومال يستقبل رئيس البرلمان العربي

استقبل حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي في القاهرة، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية إلى جمهورية مصر العربية.

وخلال اللقاء، أشاد رئيس البرلمان العربي بجهود الرئيس حسن شيخ محمود من أجل تحقيق التنمية الشاملة في جمهورية الصومال، مشيدًا في هذا السياق بمشروع "مقديشو الجديدة" الذي أطلقه الرئيس الصومالي في شهر ديسمبر الماضي 2024م، مؤكدًا أنه مشروعًا وطنيًا متكاملًا يهدف إلى تعزيز مكانة العاصمة كمركز تجاري إقليمي على الصعيدين العربي والإقليمي.

كما ثَّمن رئيس البرلمان العربي النجاحات الكبيرة التي حققتها جمهورية الصومال خلال الفترة الأخيرة في مجال مكافحة الإرهاب، مشددًا على دعم البرلمان العربي لجهود الدولة الصومالية في مكافحة هذه الظاهرة بكل أشكالها.

وأضاف "اليماحي" أن بدء عضوية جمهورية الصومال الفيدرالية، كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي، في شهر يناير الجاري 2025م، ولمدة عامين، سيعزز من دورها في الدفاع عن القضايا العربية في منظمة الأمم المتحدة.

من جانبه، أشاد رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية بدور البرلمان العربي في الدفاع عن القضايا العربية، وجهوده في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك خاصة على المستوى البرلماني، مؤكدًا أن الدبلوماسية البرلمانية باتت أداة مهمة في الدفاع عن قضايا الأمة العربية وخدمة مصالح شعبها.

كما أشاد رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية بدور دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه، في تعزيز العمل العربي المشترك، مشددًا على العلاقات التاريخية والقوية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصومال، ومشيدًا في الوقت بدور دولة الإمارات في دعم المسيرة التنموية بجمهورية الصومال ودعمها المتواصل لبلاده.