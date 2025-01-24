مانشستر يونايتد يفوز بصعوبة على رينجرز ويقترب من التأهل لدور الـ16 في الدوري الأوروبي

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فاز مانشستر يونايتد الإنجليزي بشق الأنفس على ضيفه رينجرز الاسكتلندي بنتيجة 2 / 1 ليقترب الشياطين الحمر كثيرا من التأهل مباشرة لدور الـ16 في بطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج"

تقدم مانشستر يونايتد بهدف ذاتي سجله جاك بوتلاند حارس مرمى رينجرز بعدما حول ركلة ركنية من كريستيان إريكسن بالخطأ في مرماه بالدقيقة 52.

وأدرك رينجرز التعادل بهدف سجله سيريل ديسيرس في الدقيقة 88 مستغلا خطأ ساذج من هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد في التعامل مع كرة طولية.

ولكن البرتغالي برونو فرنانديز قائد مانشستر يونايتد منح فريقه الفوز بهدف ثان في الدقيقة 92 بعد تمريرة متقنة من زميله الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 15 نقطة ليقفز للمركز الرابع، ويبقى بحاجة لنقطة وحيدة من مباراته في الجولة الأخيرة، بينما تراجع رينجرز للمركز 13 برصيد 11 نقطة.

ويتأهل أول 8 أندية في جدول الترتيب مباشرة لدور الـ16 بينما تخوض الفرق أصحاب المراكز من التاسع إلى 24 مرحلة الملحق بمباراتين ذهابا وإيابا لإكمال عقد دور الـ16.