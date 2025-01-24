تواصل إسرائيل في اليوم السادس من اتفاق وقف إطلاق النار خروقاتها، خاصة على الحدود الجنوبية لقطاع غزة.

وجددت قوات الاحتلال إطلاق النار بشكل مكثف على حي تل السلطان غرب مدينة رفح، في حين تقدمت دبابات إسرائيلية نحو الحي السعودي ودمرت 3 منازل جديدة، وفق ما أفادت وكالة "معا" الفلسطينية.

وفي حادثة أخرى، أطلقت دبابة إسرائيلية قذيفة على شقة سكنية في تل السلطان، مما أسفر عن استشهاد مواطنين اثنين.

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لوزارة الصحة الفلسطينية وصول عدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات ال24 الماضية إلى 122 شهيدا، من بينهم 120 تم انتشال جثامينهم، إضافة إلى 306 إصابات.

كما ارتفعت الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 47,283 شهيداً و111,472 إصابة.

وعلى صعيد المساعدات الإنسانية، استمر تدفق الشاحنات إلى قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، حيث دخلت 653 شاحنة محملة بالمساعدات يوم الخميس.

وفي سياق متصل، أعلنت حركة حماس، اليوم الجمعة، تسلمها أسماء 4 أسيرات إسرائيليات، بينهن 3 مجندات، تمهيداً لإطلاق سراحهن عصر السبت. في المقابل، سيفرج الاحتلال الإسرائيلي عن 180 أسيراً فلسطينياً، بينهم أسرى محكومون بالسجن المؤبد.

ومن المقرر أن تبدأ صباح الأحد عملية عودة النازحين إلى مدن غزة والشمال لأول مرة منذ بداية الحرب، في خطوة تمثل تحدياً كبيراً للأوضاع الإنسانية في القطاع.