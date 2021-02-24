رئيس المفوضية الأوروبية تحث برلين على التناسبية في الرقابة على الحدود

حثت رئيس المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الحكومة الألمانية على الالتزام بمبدأ التناسبية بشأن تشديد الرقابة على الحدود في إطار إجراءات احتواء جائحة كورونا.

وقالت السياسية الألمانية المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي في تصريحات لصحيفة "أوجسبورجر ألجماينه" الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء: "الإغلاق العام للحدود يمثل مشكلة"، موضحة أنه في أسوأ الحالات سيؤدي ذلك إلى إغلاق البنية التحتية الاجتماعية لبلد مجاور، مضيفة أنه من الجيد أن ألمانيا قد طبقت استثناءات.

تجدر الإشارة إلى ان الخلاف الأوروبي الداخلي حول إغلاق الحدود لاحتواء الجائحة من الموضوعات التي ستناقشها قمة الاتحاد الأوروبي عبر الإنترنت غدا الخميس.

واعتبرت ألمانيا التشيك وسلوفاكيا وتيرول مناطق بها طفرات خطيرة لفيروس كورونا منذ 14 فبراير. ولذلك فإن الدخول محظور مع استثناءات قليلة. ومددت ألمانيا أمس الثلاثاء قيود السفر حتى 3 مارس المقبل.

وكانت المفوضية الأوروبية وجهت خطاب شكوى لسفير ألمانيا للاتحاد الأوروبي في بروكسل، ميشائيل كلاوس، بشأن هذه القيود، موضحة أن العديد من اللوائح غير متناسبة أو غير مبررة.

ووعدت فون دير لاين خلال المقابلة بأن الوضع "سيتحسن بشكل ملحوظ" خلال الأشهر المقبلة، مضيفة أن أوروبا سوف تعوض تأخرها في حملة التطعيم مقارنة ببلدان مثل بريطانيا.

وأعلنت فون دير لاين انتهاء الخلاف مع شركات تصنيع اللقاح، مضيفة أنها نفسها ستتلقى "بدون تردد" لقاح من شركة "أسترازينيكا" السويدية البريطانية.

وفي الوقت نفسه، عارضت فون دير لاين فكرة زيادة الفاصل الزمني بين إعطاء جرعتين من اللقاح، حتى يمكن إعطاء الجرعة الأولى لمزيد من الناس بسرعة أكبر، وقالت: "أعتقد أنه من الخطر تأجيل الجرعة الثانية.. يجب أن نلتزم بالمواصفات التي حددها المصنعون في اختباراتهم السريرية الشاملة".