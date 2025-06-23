باكستان: عدوان إسرائيل على إيران يهدد بإشعال صراع أوسع وتقليص فرص الحوار

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ترأس رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف اجتماعًا للجنة الأمن القومي اليوم لاستعراض تطورات الوضع الإقليمي في أعقاب العدوان الإسرائيلي على إيران.

وأدانت اللجنة بشدة الأعمال العدوانية الإسرائيلية، وأعربت عن أسفها لتزامن هذه الهجمات العسكرية مع عملية تفاوض بناءة بين إيران والولايات المتحدة، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني.

وقال البيان إن هذه الأعمال المتهورة أدت إلى تصعيد التوترات، مما يهدد بإشعال صراع أوسع، وتقليص فرص الحوار والدبلوماسية.

وأكد مجلس الأمن القومي الباكستاني مجددًا حق إيران في الدفاع عن النفس المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد مجلس الأمن القومي، مجددًا موقف باكستان المعلن، على قلقه البالغ إزاء احتمال حدوث المزيد من التصعيد بعد الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان في 22 يونيو، والتي انتهكت قرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والقانون الدولي ذي الصلة، وميثاق الأمم المتحدة.

كما أكد مجلس الأمن القومي على التعاون الوثيق بين باكستان والأطراف المعنية، وأيد استعدادها لمواصلة الجهود والمبادرات الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين.

ودعا مجلس الأمن القومي جميع الأطراف المعنية إلى حل النزاع عبر الحوار والدبلوماسية، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.

وشددت اللجنة على ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي