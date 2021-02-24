أوكرانيا تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا بعد تبديل اللقاح في اللحظات الأخيرة



ووصلت أمس الثلاثاء شحنة أولية تشمل 500 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا إلى أوكرانيا من الهند، بعد أن اضطرت الحكومة إلى التخلي عن خطتها لاستخدام لقاح فايزر/بيونتيك بسبب تأخر الشحن.



وذكر وزير الصحة الأوكراني، مكسيم ستيبانوف، أن خمس مناطق من أصل 24 منطقة في البلاد، بالإضافة إلى العاصمة كييف، تلقت أولى اللقاحات.



ويجري تنفيذ برنامج للتطعيم باستخدام لقاح "سبوتنيك في" الروسي في المناطق الانفصالية شرقي البلاد منذ ما يقرب من أربعة أسابيع.



وحظرت أوكرانيا استخدام اللقاحات الروسية، بسبب قطع العلاقات بين البلدين نتيجة ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية قبل حوالي سبع سنوات.



وفي المرحلة الأولى من الحملة، سيتم تطعيم العاملين في المجال الطبي وموظفي دور رعاية المسنين وجنود الخطوط الأمامية، كما سيتم تطعيم الرئيس فولوديمير زيلينسكي بصفته القائد الأعلى مع الجنود.



وتهدف السلطات إلى تطعيم حوالي نصف السكان بنهاية العام. ويبلغ عدد سكان أوكرانيا أكثر من 41 مليونا.



وسجلت أوكرانيا حتى الآن 3ر1 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد.