الكويت:5 حالات وفاة وإصابة 1005 بكورونا بإجمالي إصابات 187005

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، تسجيل 1005 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 187005 في حين تم تسجيل 5 حالات وفاة ليصل إجمالي حالات الوفيات 1062.



وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن عدد الحالات في العناية المركزة 147 حالة تتلقى الرعاية الصحية.



وأوضح أنه تم تسجيل 960 حالة شفاء جديدة من بين المصابين ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 175048 حالة.