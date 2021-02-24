 الكويت:5 حالات وفاة وإصابة 1005 بكورونا بإجمالي إصابات 187005 - بوابة الشروق
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الكويت:5 حالات وفاة وإصابة 1005 بكورونا بإجمالي إصابات 187005

الكورونا في الكويت - ارشيفية
الكورونا في الكويت - ارشيفية
الكويت - د ب أ
نشر في: الأربعاء 24 فبراير 2021 - 8:18 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 فبراير 2021 - 8:18 م
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، تسجيل 1005 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 187005 في حين  تم تسجيل 5 حالات وفاة ليصل إجمالي حالات الوفيات 1062.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن عدد الحالات في العناية المركزة 147 حالة تتلقى الرعاية الصحية.

وأوضح أنه تم تسجيل 960 حالة شفاء جديدة من بين المصابين ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 175048 حالة.

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