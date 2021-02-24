مد إعفاء مستأجرين محلات سوق الفسطاط السياحي بمصر القديمة حتى نهاية ديسمبر

وافقت وزارة السياحة والآثار على استكمال إعفاء مستأجري محلات سوق الفسطاط السياحي بمصر القديمة بنسبة 65% من القيمة الإيجارية حتى نهاية شهر ديسمبر 2020.

جاء يأتى ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تقديم الدعم اللازم للقطاع السياحي وللعاملين به، ولا سيما في ظل تخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا.

ومن جانبه، أوضح سراج الدين سعد الرئيس التنفيذي لهيئة التنمية السياحية، أن هذا القرار جاء بالتنسيق بين الوزارة ووزارة التجارة والصناعة في إطار التماس غرفة صناعة الحرف اليدوية ومستأجري هذه المحلات، لافتاً إلى أنه تمت دعوة مجلس أمناء سوق الفسطاط السياحي للانعقاد لمناقشة هذا الطلب حيث تم الموافقة على استكمال إعفاء هؤلاء المستأجرين بنسبة 65% من القيمة الإيجارية حتى نهاية شهر ديسمبر 2020.

وأضاف أنه سبق وأنه تم إعفاء هؤلاء المستأجرين التام لمدة شهر من 20 مارس 2020 حتى 20 أبريل 2020، ثم تم إعفائهم من نسبة 65% من القيمة الإيجارية حتى شهر أغسطس 2020.

الجدير بالذكر أن الوزارة مدت أيضاً إعفاء مستأجري محلات المنتجات التراثية في قلعة شالي بواحة سيوة من دفع القيمة الإيجارية لمدة 6 أشهر بدأت من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2021.

وكان قرر مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار إعفاء جميع الكافيتريات والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس من دفع القيمة الإيجارية لها حتى نهاية فبراير 2021 لتخفيف الأعباء المالية عليهم في ظل أزمة فيروس كورونا.