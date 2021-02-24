الكويت: شفاء 906 حالات و1015 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن شفاء 906 حالات من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 174 ألفاً و88 متعافيًا.

ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء، قوله إنه تم تأكيد تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في هذا الشأن وأن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 93.6%.

وأشار إلى تسجيل 1015 إصابة جديدة في الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى أكثر من 186 ألفا وتسجيل ثماني حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1057 حالة.

وأضاف أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 146 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد ـ 19» ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة عشرة آلاف و867 حالة.

وأوضح السند أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات الـ 24 الماضية بلغ ثمانية آلاف و 221 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات مليوناً و746 ألفاً و776 فحصا، وأن نسبة الإصابات لعدد المسحات خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت 12.3%.