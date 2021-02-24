مقتل ما لا يقل عن 50 شخصا خلال تمرد داخل عدة سجون في الإكوادور

أعلنت الشرطة في الإكوادور، اليوم الثلاثاء، مقتل 50 شخصا على الأقل خلال عدة حركات تمرد في سجون داخل البلاد.

وكتب الرئيس لينين مورينو في تغريدة على موقع تويتر "المنظمات الإجرامية تنفذ أعمال عنف في عدد من مراكز الاعتقال في نفس الوقت".

وأضاف "تعمل وزارة الداخلية والشرطة على استعادة السيطرة على السجون في جواياكيل وكوينكا ولاتاكونجا".

وكانت الأرقام الأولية، قدرت عدد القتلى بعشرة، فيما لم يتسن حتى الآن الحصول على مزيد من التفاصيل حول التمرد.

ووقعت أعمال شغب في السابق في العديد من السجون في الأكوادور، كما وردت أنباء عن وقوع اشتباكات عنيفة في سجن كوتوباكسي، ونشرت الشرطة وحدات إضافية في السجون للسيطرة على الوضع.