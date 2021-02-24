 مقتل ما لا يقل عن 50 شخصا خلال تمرد داخل عدة سجون في الإكوادور - بوابة الشروق
الأربعاء 24 فبراير 2021 2:32 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد السماح بعدم حضور الطلاب في المدارس.. كولي أمر:

النتـائـج تصويت

مقتل ما لا يقل عن 50 شخصا خلال تمرد داخل عدة سجون في الإكوادور

الإكوادور
الإكوادور
كيتو - د ب أ
نشر في: الأربعاء 24 فبراير 2021 - 1:54 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 فبراير 2021 - 1:54 ص

أعلنت الشرطة في الإكوادور، اليوم الثلاثاء، مقتل 50 شخصا على الأقل خلال عدة حركات تمرد في سجون داخل البلاد.

وكتب الرئيس لينين مورينو في تغريدة على موقع تويتر "المنظمات الإجرامية تنفذ أعمال عنف في عدد من مراكز الاعتقال في نفس الوقت".

وأضاف "تعمل وزارة الداخلية والشرطة على استعادة السيطرة على السجون في جواياكيل وكوينكا ولاتاكونجا".

وكانت الأرقام الأولية، قدرت عدد القتلى بعشرة، فيما لم يتسن حتى الآن الحصول على مزيد من التفاصيل حول التمرد.

ووقعت أعمال شغب في السابق في العديد من السجون في الأكوادور، كما وردت أنباء عن وقوع اشتباكات عنيفة في سجن كوتوباكسي، ونشرت الشرطة وحدات إضافية في السجون للسيطرة على الوضع.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك