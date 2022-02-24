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تقدم الشروق لقرائها تغطية خاصة لأبرز تأثيرات وتبعات الأزمة المتصاعدة بين روسيا وأوكرانيا خاصة بعد إعلان روسيا التدخل العسكري فى منطقتى لوجانسك ودونتيسك الواقعتين شرق أوكرانيا.
وإلى أبرز عناوين التغطيات الخاصة:
مخزون القمح وأسعاره.. كيف نفهم تأثر مصر بحرب روسيا وأوكرانيا؟
الحرب الروسية الأوكرانية تهدد السياحة المصرية.. وإلغاء مئات الحجوزات
الضرب يزيد والخطر قادم لا محالة.. طلاب مصر في أوكرانيا يستغيثون لإجلائهم من كييف
على غرار روسيا وأوكرانيا.. هل أرسلت الصين قواتها لغزو تايوان؟