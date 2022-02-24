الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض عقوبات جديدة على روسيا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، في بيان، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات جديدة "موجعة وواسعة النطاق" على روسيا. وأكدت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي لديه خطط طارئة من أجل استقبال اللاجئين النازحين بسبب الغزو الروسي.



وأضافت فون دير لاين أن هناك خططا " للترحيب باللاجئين مع أوكرانيا واستضافتهم" بالاضافة لدعم الأشخاص النازحين داخليا.



وأشارت إلى أن هذه الخطط تأتي ضمن استعدادات أوسع نطاقا في حال وقوع هجوم روسي، تشمل خطوات لتحسين الأمن السيبراني للكتلة الأوروبية وتنويع إمدادات الغاز.



وشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عملية عسكرية متوقعة منذ فترة طويلة على أوكرانيا المجاورة.



وتعهد زعماء الاتحاد الأوروبي بالرد على "العدوان (الروسي) السافر" على أوكرانيا في قمتهم الطارئة، واتخاذ قرار بشأن إجراءات جديدة لتحميل موسكو "تبعات ضخمة وشديدة".



وهدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون روسيا بتوقيع عقوبات قاسية عليها بعد هجومها على أوكرانيا، قائلا إن بلاده سوف تتصرف" دون ضعف".



وأضاف ماكرون، فى كلمة متلفزة للأمة الفرنسية:" تعد أحداث الليلة الماضية نقطة تحول فى تاريخ أوروبا". وكان ماكرون يقف وخلفه أعلام فرنسا والاتحاد الأوروبى وأوكرانيا.



وأكدت فون دير لاين أن العقوبات الجديدة التي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها على روسيا تتضمن منع وصول البنوك الروسية لأسواق المال الأوروبية.



وأضافت فون دير لاين فيما تعهدت بتضامن الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا "لن نسمح للرئيس بوتين باستبدال حكم القانون بحكم القوة والعنف".



وقالت فون دير لاين للصحفيين إن حزمة العقوبات سيتم تنسيقها مع الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، إلى جانب أستراليا واليابان.



وتشمل الإجراءات تجميد الاصول الروسية في الاتحاد الأوروبي وحظر دخول القطاعات الاقتصادية الروسية المهمة لمجالات التكنولوجيا الرئيسية والأسواق.



ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك تجاري لروسيا، وفقا للمفوضية.



وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لدى إعلان حزمة العقوبات إن "القيادة الروسية ستواجه انعزالا غير مسبوق" وحث بوتين على وقف "العدوان الأهوج".



ومن المقرر أن يلتقي قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل في الساعة الثامنة مساء (1900 بتوقيت جرينتش) في قمة طارئة، كان تم الإعلان عنها أمس، قبل قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم بمهاجمة شرق أوكرانيا.



وذكر بيان الاتحاد الأوروبي إن الإجرءات ستدخل حيز التنفيذ بعد نشرها في الصحيفة الرسمية للتكتل خلال الساعات المقبلة.