إعلام روسي: تعزيزات عسكرية أمريكية للجناح الشرقي لحلف الناتو

قالت قناة "روسيا اليوم"، إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أرسلت مقاتلات إف 35 وطائرات مروحية من طراز AH-64 لتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي "ناتو".

وسبق أن ذكرت الوزارة - الثلاثاء - أنّ 20 مروحية هجومية من طراز (أباتشي) ستنتقل من ألمانيا إلى منطقة البلطيق، كما "ستنقل 12 مروحية (أباتشي) هجومية من اليونان إلى بولندا".

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين محليين أن وزير الدفاع لويد أوستن "أمر بنقل 800 جندي أمريكي متمركزين في إيطاليا إلى دول البلطيق".

من جهة أخرى، قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير إنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جعل 80% من القوات التي حشدها في وضع يسمح لها بشن غزو شامل لأوكرانيا.

وأضاف المسؤول للصحفيين، طالبا عدم الكشف عن هويته، "بوتين مستعد بكل إمكانياته".

وتزيد هذه التصريحات الشعور بقرب شن هجوم عسكري روسي، وتؤكد أن واشنطن لا تتوقع من بوتن أن يتوقف عن مسعاه بعد الاعتراف باستقلال منطقتين متمردتين تدعمهما موسكو هذا الأسبوع.

وأضاف أن الجيش الروسي حشد حتى الآن ما يقرب من 100 بالمئة من القوات التي توقعت الولايات المتحدة حشدها لشن هجوم واسع النطاق، وأضاف: "لدينا مؤشرات على أنهم يعتزمون اللجوء لجنود احتياط، ونظرائهم من الحرس الوطني، وهذا أمر مقلق لأنه يوحي لنا... بأهداف طويلة المدى".