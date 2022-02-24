 وزير الدفاع الروسي يوجه العسكريين الروس بإبداء الاحترام لكافة العسكريين الأوكرانيين - بوابة الشروق
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وزير الدفاع الروسي يوجه العسكريين الروس بإبداء الاحترام لكافة العسكريين الأوكرانيين


نشر في: الخميس 24 فبراير 2022 - 5:36 م | آخر تحديث: الخميس 24 فبراير 2022 - 5:36 م


أصدر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو اليوم الخميس تعليمات للجيش الروسي بمعاملة الجنود الأوكرانيين باحترام وتنظيم ممرات آمنة لأولئك الذين يلقون أسلحتهم.

وقال شويجو: "مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن أفراد القوات المسلحة الأوكرانية، على عكس القوميين، أقسموا اليمين للشعب الأوكراني وأطاعوا الأوامر، ينبغي معاملتهم باحترام"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ووجه شويجو بالعمل على "إنشاء ممرات آمنة لخروج الجنود الأوكرانيين الذين ألقوا أسلحتهم، من مناطق إجراء العملية، إلى عائلاتهم".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية إن حرس الحدود الأوكراني لا يبدي أية مقاومة للجيش الروسي، مضيفة أن مجموعات كبيرة من العسكريين الأوكرانيين يتركون مواقعهم ويرمون بسلاحهم.

يأتي ذلك في ظل العملية العسكرية الخاصة للقوات الروسية في أوكرانيا والتي أعلن عن إطلاقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح اليوم الخميس، بهدف حماية دونباس وإزالة التهديدات الصادرة عن أراضي أوكرانيا لأمن روسيا.

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