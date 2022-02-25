احتج المئات أمام مقر السفارة الروسية في تل أبيب على غزو أوكرانيا، وهي عملية عسكرية بررتها موسكو بأنها تهدف لحماية أمنها.

وكتب المتظاهرون على جدران السفارة عبارات للاحتجاج على الحرب في أوكرانيا وأحرق البعض جوازات السفر الروسية.

يأتي هذا فيما قالت مواقع عبرية أن قوات الشرطة الإسرائيلية اعتقلت أربعة من المتظاهرين.





وفي روسيا، خرج نحو 1000 شخص الى التظاهر ضد الحرب في أوكرانيا في 47 مدينة وموقع في أنحاء روسيا خلال النهار، وذلك وفق تنظيم يقوم بتوثيق عمليات الشرطة في روسيا ضد المتظاهرين المناهضين للرئيس فلاديمير بوتين، وفق واينت أيضًا.

واشتبكت القوات الأوكرانية مع القوات الروسية حول حدود أوكرانيا كلها تقريبا اليوم الخميس بعد أن شنت موسكو هجوما شاملا برا وبحرا وجوا، في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن جميع محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.

في غضون ذلك، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن القوات الروسية دمرت 83 هدفا على الأرض في أوكرانيا.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنها أنجزت كل أهدافها المحددة ليوم الخميس.