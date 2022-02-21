الرئيس بوتين: روسيا لا تنوي احتلال أوكرانيا بل ستسعى لنزع سلاحها

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا لا تنوي احتلال أوكرانيا، بل تسعى لنزع سلاحها، مشيرا إلى أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.

وشدد الرئيس بوتين، في كلمة متلفزة أوردتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم صباح اليوم الخميس، وجهها إلى مواطنيه أن روسيا ستسعى جاهدة لنزع السلاح ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وكذلك تقديم أولئك الذين ارتكبوا العديد من الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطني روسيا الاتحادية إلى العدالة".

وشدد الرئيس بوتين على أنه لا توجد أية خطط لدى روسيا بخصوص احتلال أوكرانيا.

وأضاف أنه "في الوقت نفسه، لا يدخل في خططنا احتلال الأراضي الأوكرانية. لن نفرض أي شيء على أحد بالقوة".