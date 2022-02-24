دقلو يجتمع مع لافروف لبحث سبل تعميق العلاقات بين البلدين

نشرت الصفحة الرسمية لمحمد حمدان دقلو قائد قوات التدخل السريع السوداني، تفاصيل اجتماع عقده دقلو اليوم بالعاصمة الروسية موسكو، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بحضور الوفد الوزاري وأصحاب العمل السوداني.

وناقش الاجتماع سبل تطوير وتعميق أوجه التعاون الثنائي بين السودان وروسيا في مختلف المجالات، فضلاً عن التشاور حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وركزتُ على ضرورة توسيع قاعدة التعاون الثنائي في المجالات السياسية، والدبلوماسية، والاقتصادية، والتجارية.

وأشار إلى أنهم اتفقوا على الإسراع في تفعيل الاتفاقيات القائمة بين البلدين، وعقد اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة، إلى جانب تسريع عمل جميع اللجان المشتركة.

وأشار دقلو إلى أن العلاقات السودانية الروسية عميقة ومتجذرة، نتطلع إلى تمتين هذه الروابط والصلات بين البلدين والمضي بها إلى آفاق أرحب، وعبّرنا عن امتناننا لدعم روسيا ومساندتها الدائمة للسودان في المحافل الدولية كافة.