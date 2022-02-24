بدأت روسيا عملية عسكرية واسعة النطاق في أوكرانيا، صباح اليوم، من خلال هجمات برية وبحرية وغارات جوية، وقالت وزارة الدفاع في موسكو إن القوات الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا نفذت هجوما مضادا بنيران مساندة من روسيا.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن التوغل في أوكرانيا، محذرا من أي تدخل سيؤدي إلى رد فعل "فوري" لم يسبق له مثيل في التاريخ، حسب ما ذكرته "بي بي سي" العربية.

وفي التقرير التالي نرصد القوة العسكرية لكل من روسيا وأوكرانيا، حسب موقع جلوبال فاير باور المختص برصد القدرات العسكرية للدول بحسب آخر إحصائية لعام 2022.

الجيش الروسي

يحتل الجيش الروسي المرتبة الثانية بين أقوى جيوش العالم، بينما يحتل نظيره الأوكراني المرتبة الثانية والعشرين عالميًا، ويبلغ عدد سكان روسيا الاتحادية قرابة 142 مليون نسمة، بينهم 69 مليون نسمة قوة بشرية متاحة وتعداد جنود الجيش الروسي في الخدمة 850 ألف جندي، إضافة إلى 250 ألف جندي في قوات الاحتياط.

السلاح الجوي الروسي

يمتلك الجيش الروسي أكثر من 4173 طائرة حربية، بينها 772 مقاتلة، و739 طائرة هجومية، بالإضافة إلى 1543 مروحية عسكرية منها 538 مروحية هجومية، وتبلغ ميزانية الدفاع ومعدل الإنفاق السنوي للجيش الروسي 154 مليار دولار أمريكي.

الأسلحة البرية الروسية

وبالنسبة للدبابات، يتفوق الجيش الروسي على نظيره الأوكراني، حيث يمتلك نحو 12.420 ألف دبابة، وأكثر من 30 ألف مدرعة، كما يمتلك أكثر من 6574 مدفعًا ذاتي الحركة، وحوالي 7571 مدفعًا ميدانيًا، و3991 راجمة صواريخ.

السلاح البحري الروسي

يتكون الأسطول الروسي من 605 قطع بحرية، منها حاملة طائرات وحيدة، كما و70 غواصة و15 مدمرة، و11 فرقاطة و48 كاسحة ألغام، كما تتمتع روسيا بميزة قوية في مجال الأسلحة بعيدة المدى، حيث تمتلك أكثر من 500 قاذفة صواريخ بالستية أرضية.

الجيش الأوكراني

يصل عدد أفراد الجيش الأوكراني إلى 200 ألف جندي، منهم 250 ألف جندي في قوات الاحتياط، وتبلغ ميزانية الدفاع ومعدل الانفاق السنوي للجيش الأوكراني 11.8 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعكس هيمنة عسكرية أوسع نابعة من ميزانية الدفاع الروسية التي تتفوق على نظيرتها أوكرانيا.

سلاح الجو الأوكراني

يمتلك الجيش الأوكراني 318 طائرة حربية فقط، بينها 69 مقاتلة، و29 طائرة هجومية، و32 طائرة شحن عسكري، إضافة إلى 71 طائرة تدريب، و112 مروحية عسكرية منها 34 مروحية هجومية في تأخر كبير وواضح عن نظيره الروسي في هذا الجانب.

السلاح البري الأوكراني

يمتلك الجيش الأوكراني أكثر من 2596 دبابة و12303 مدرعة و1067 مدفعًا ذاتي الحركة وأكثر من 2040 مدفعًا ميدانيًا، إضافة إلى 490 راجمة صواريخ.

السلاح البحري الأوكراني

وعلى صعيد القوة البحرية، يضم الأسطول البحري الأوكراني 38 قطعة بحرية فقط، وهو عدد ضئيل جداً مقارنةً بنظيره الروسي.