الصين تدعو إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا

دعت الصين إلى وقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا في ورقة موقف طال انتظارها أصدرتها وزارة الخارجية في بكين اليوم الجمعة بشأن الحل السياسي للصراع.

وجاء في الوثيقة "يجب على جميع الأطراف التحلي بالعقلانية وضبط النفس وتجنب تأجيج النيران وتفاقم التوترات ومنع الأزمة من التدهور أو حتى الخروج عن السيطرة".

وأضاف:"يجب على جميع الأطراف دعم روسيا وأوكرانيا للعمل في نفس الاتجاه واستئناف الحوار المباشر بأسرع ما يمكن، من أجل تهدئة الوضع تدريجيا والتوصل في نهاية المطاف إلى وقف شامل لإطلاق النار".

كما دعت الصين إلى استئناف محادثات السلام وحثت المجتمع الدولي على"الالتزام بالنهج الصحيح للدفع بمحادثات السلام، ومساعدة أطراف النزاع على فتح الباب أمام تسوية سياسية في أقرب وقت ممكن، وتهيئة الظروف والمنصات لاستئناف المفاوضات".