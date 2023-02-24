نهاية المتابعة – قرعة ثمن نهائي الدوري الأوروبي

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يجري الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ظهر اليوم الجمعة، مراسم قرعة الدور ثمن النهائي من بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2022-2023.

وتأهلت 8 فرق من دور الملحق، لينضموا إلى 8 فرق أخرى تأهلت كمتصدر لمجموعاتها، على أن يتواجهون بنظام خروج المغلوب بنتيجة مباراتي الذهاب والعودة.

وتقدم الشروق خدمة متابعة حية لأحداث قرعة الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي، في السطور التالية:

المجري زولتان يسحب قرعة الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي

نتائج القرعة

يونيون برلين الألماني أمام يونيون سانت جيلواس البلجيكي

إشبيلية الإسباني أمام فنربخشة التركي

يوفنتوس الإيطالي أمام فرايبورج الألماني

باير ليفركوزن الألماني أمام فرينسفاروش المجري

سبورتنج لشبونة البرتغالي أمام أرسنال الإنجليزي

مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام ريال بيتيس الإسباني

روما الإيطالي أمام ريال سوسيداد الإسباني

شاختار دونيتسك الأوكراني أمام فينورد الهولندي

تُقام مباراة الذهاب على ملعب المذكور أولًا، فيما تُقام مباراة العودة على ملعب المذكور ثانيًا.

انتهت مراسم القرعة.