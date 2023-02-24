محافظ مطروح يوجه بدراسة استغلال المياه الجوفية في قارة أم الصغير

أعلنت شركة مطروح لمياه الشرب والصرف الصحي، عن بدء دراسة الإستخدام الأمثل لأبار المياه الجوفية بقرية قارة أم الصغير " بمدينة سيوة".

وأوضحت الشركة فى بيان إعلامى، إنه تفقد مواقع آبار المياه الجوفية بقرية قارة ام الصغير وذلك بالتعاون مع مجلس مدينة سيوة و شركة إيناب للبترول ومؤسسة مصر الخير ،وذلك فى إطار حرص محافظة مطروح علي تنمية القري الصغير من خلال المشاركة المجتمعية للمؤسسات الحكومية و المؤسسات الخاصة لتوفير الخدمات لأهالي القري المحرومة.

وتبلغ مساحتها 120 فدان وتبعد 75 كم إلى الشمال الشرقي من سيوة ويبلغ تعداد سكانها 760 نسمة تقريبا ويعتمد سكان القرية علي زراعة التمور والزيتون، ويتم تزويد القرية بالمياه عن طريق عين مياه ساخنة تصل درجة حرارتها إلى 70 درجة مئوية تُحوّل إلى أحواض تبريد لتستخدم في الزراعة واستهلاك الأهالي.