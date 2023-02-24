سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أهمية نشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية، من خلال دعم فعاليات الحملة التنشيطية التي تنظمها مديرية الصحة والسكان بالبحيرة تحت شعار "حقك تنطمي"، والمنفذة بجميع الوحدات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة.

وأعلن الدكتورهاني جميعة وكيل وزارة الصحة عن إنطلاق حملة "حقك تنظمي"؛ لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجانا اعتبارا من صباح الغد السبت 2023/2/25 وحتى 2023/3/1 م كمرحلة أولى والفترة من 4 إلى 2023/3/8 كمرحلة ثانية؛ بهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة وحرصاً على تلبية الاحتياجات.

كما سيتم تنفيذ الحملة التنشيطية التوعوية والخدمية الموسعة لدعم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والتي تستهدف (27) محافظة من ضمنها محافظة البحيرة.

وحملة "حقك تنظمي" يتم تنفيذها على مرحلتين، المرحلة الأولى يتم تنفيذها خلال الفترة من 2023/2/25 حتى 2023/3/1 م بإدارات (أبو المطامير - الدلنجات - إدكو - إيتاي البارود - المحمودية - أبو حمص - التحرير - وادي النطرون).

وتشمل المرحلة الثانية من الحملة مراكز (دمنهور - كفر الدوار - رشيد - كوم حمادة - الرحمانية - حوش عيسى - شبراخيت - غرب النوبارية) في الفترة من 2023/3/4 حتى 2023/3/8.

من جانبه، أكد الدكتور حمودة الجزار وكيل المديرية أن الحملة تعمل على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات، بالإضافة إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة بالمجان.

كما سيتم تنفيذ الندوات الإعلامية الخاصة بمبادرة "أيامنا أحلى" بكل الإدارات المشاركة وإقامة معارض لمنتجات نوادي المرأة بجميع الإدارات المشاركة وسوف تقام هذه الفاعليات بمشاركة كل الجهات المعنية بالقضية السكانية بالمحافظة.