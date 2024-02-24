محكمة فرنسية تصدر أحكاما على 6 رجال وسيدة في هجوم مسلح وقع عام 2018

بعد نحو ستة أعوام على الهجوم الذي وقع في جنوب فرنسا والذي أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، أصدرت محكمة في باريس أحكاما على ستة رجال وامرأة واحدة بالسجن لمدد تتراوح بين ستة أشهر وأربعة أعوام.

وأصدرت المحكمة الحكم الأكبر، الذي تم الإعلان عنه، الجمعة، بحق صديقة منفذ الهجوم (18 عاما) لأنها كانت على علم بخططه ولم تبلغ الشرطة.

وتفترض السلطات أن الشابة تخلت عن الفكر المتطرف، وفقا لصحيفة «لوباريزيان».

وتمت إدانة المتهمين الآخرين لأنهم ساعدوا منفذ الهجوم بعدة طرق بدون معرفة خططه الفعلية. على سبيل المثال، رافقه أحد الأصدقاء لشراء أسلحة.

وتعد الأحكام أقل كثيرا من الأحكام التي طالب بها المدعي العام والتي تصل إلى السجن لمدة 11 عاما.

يذكر أنه في مارس 2018، قتل رجل مغربي المولد (25 عاما) أربعة أشخاص في عدة هجمات في منطقة كاركاسون، ومن بينهم شرطي (44 عاما) عرض نفسه للمهاجم مقابل إطلاق سراح رهينة.