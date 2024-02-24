أنباء أولية عن حدث أمني في قاعدة عسكرية للجيش الإسرائيلي جنوبا

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بوقوع حدث أمني بالقرب من قاعدة عسكرية للجيش جنوبا.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أن أحد المشتبه بهم قد اقترب من قاعدة تدريب عسكرية تابعة لفرقة "ناحال" القريبة من بلدة عراد جنوبي إسرائيل، وسمع إطلاق نار في المنطقة في الوقت نفسه.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق من اليوم السبت، مقتل قائد سرية بقواته العسكرية برتبة رائد خلال المعارك شمالي قطاع غزة، حيث ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، أن إيال شومينيوف (24 عاما) قائد سرية بالجيش الإسرائيلي برتبة رائد قد قتل خلال الحرب الدائرة على قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة أن شومينوف وهو قائد سرية بالكتيبة رقم 424 من لواء جفعاتي قد قتل في شمال قطاع غزة، بصاروخ مضاد للدبابات.