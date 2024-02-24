رئيس الوزراء الهولندي لأوكرانيا: لستم وحدكم نحن ندعمكم

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طمأن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته كييف بشأن دعم بلاده المستمر لها، لينضم إلى قادة أوروبيين آخرين في الإشارة إلى الذكرى السنوية الثانية لبدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال روته في رسالة مصورة عبر منصة "إكس" اليوم السبت: "لستم وحدكم. نحن ندعمكم ".

وذكر أن الصراع ليس مجرد معركة لأوكرانيا، "إنه يتعلق بأمننا. لأن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين إذا نجح في أوكرانيا لن يتوقف هناك".

ويعتبر المسئول الهولندى هو السياسي الأوفر حظا في تولي منصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) خلفا لينس ستولتنبرج الذي سيترك المنصب في أكتوبر.

وشدد ملك هولندا فيليم- ألكسندر والملكة ماكسيما على دعمهما لأوكرانيا. في رسالة نشرها البلاط الملكي، وأشاد الزوجان الملكيان "بالثبات والشجاعة" التي يتحلى بها الشعب الأوكراني في مواجهة العدوان الروسي.

وأضافا: "نحافظ على وحدتنا في دعمنا للرجال والنساء الأوكرانيين الذين يقاتلون من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة. إن إخلاصهم نموذج وإلهام لنا جميعا".