أعلنت الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة المهندسين بمحافظة بورسعيد من قبل الهيئة العامة للنيابة الإدارية، برئاسة المستشار إسماعيل حواس رئيس اللجنة العامة، والمستشار محمد مدحت، والمستشار أشرف بدر، والمستشار محمد نور الدين، والمستشار محمد حجازي، والمستشار أحمد جندي، إجمالي عدد أصوات الناخبين 1064، والأصوات الصحيحة 992، والباطلة 72.

وفاز المهندس محمد الخولي بـ463 صوتا، والمهندس وائل حرز بـ457 صوتا على مقعدين هندسة ميكانيكا، والمهندس مصطفى الزلاط بـ620 صوتا، والمهندس خالد عرفة بـ548 صوتا على مقعدي هندسة كهربائية، وفاز كل من المهندس الدكتور أحمد الشرقاوي بـ471 صوتا، والمهندس عمرو نوفل بـ445 صوتا، والمهندس عمرو إبراهيم محمد بـ445 صوتا عن 3 مقاعد هندسة مدني.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد داوود نقيب المهندسين، والمهندس أحمد عبد الواحد رئيس لجنة الانتخابات.