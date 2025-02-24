فوز كبير لتكتل يمين الوسط المحافظ في الانتخابات الألمانية

فاز تكتل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري المنتمي لتيار يمين الوسط في انتخابات ألمانيا الوطنية بفارق كبير، بعد فرز جميع الدوائر الانتخابية، مما يمهد الطريق لزعيم التكتل فريدريش ميرتس ليصبح المستشار المقبل، كما هو موضح على موقع المسؤول الاتحادي عن مراقبة الانتخابات.

وتفوق تحالف ميرتس المحافظ على حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، الذي حقق تقدما كبيرا ليصبح ثاني أكبر حزب بعد تضاعف تأييده تقريبا مقارنة بالانتخابات السابقة في عام 2021.

وتعرض الحزب الاشتراكي الديمقراطي بقيادة المستشار المنتهية ولايته أولاف شولتس لهزيمة متوقعة منذ فترة طويلة، حيث تراجع إلى المركز الثالث.

وفشل كل من حزب "تحالف سارا فاجنكنشت" (المنشق عن حزب اليسار) و"حزب الديمقراطيين الأحرار" في الحصول على الحد الأدنى (5%) المؤهل لدخول البرلمان الألماني (البوندستاج).