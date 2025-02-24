الصحة: الأشعة التداخلية تساهم في علاج العديد من الأورام بدون جراحة

أعلن الدكتور محمود فوزي، مستشار وزير الصحة لشئون الأشعة، عن تدشين الجمعية المصرية للعلاج بالأشعة التدخلية، مؤكدا أن هذا الإنجاز هو نتاج جهود العديد من الأساتذة الذين ساهموا في تطوير هذا المجال الحيوي.

وأضاف فوزي خلال كلمة له في حفل التدشين، أن "الأشعة التداخلية تساهم في علاج العديد من الأمراض بمختلف أماكن تواجدها بالجسم حيث تعالج أمراض الأورام مثل أورام الرئة والأورام الليفية وأورام العظام الي جانب الجلطات المخية"، مشيرا إلى التطورات الكبيرة التي حققها هذا التخصص حتى يومنا هذا، حيث أصبحت الإجراءات تتم بدون ألم أو تدخل جراحي معقد.

وأشار فوزي إلى أن علاج المرضى أصبح أسهل وأكثر أمانا بفضل التخطيط الدقيق إلى جانب مرحلة ما قبل العلاج.

وأكد الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة والسكان الأسبق، أن ملف الأشعة التداخلية يحتاج إلى توعية وتعريف واسع.

وأضاف الجبلي أن الأطباء المصريين مشهود لهم بالكفاءة ومطلوبين في كافة دول العالم، حيث يوجد طلب متزايد على الأطباء المصريين في جميع التخصصات، مما يجعل هناك حاجة