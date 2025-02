Shōgun يحصد جائزة أفضل مسلسل درامي في حفل جوائز ساج الـ 31

في حفل جوائز نقابة ممثلي الشاشة (SAG) لعام 2025، فاز مسلسل "Shōgun" بجائزة أفضل مسلسل درامي، متفوقا على أعمال بارزة مثل "The Boys"، "Fallout"، "House Of The Drago، "The Penguin".

تدور أحداث مسلسل "Shōgun" في أواخر القرن السادس عشر، حيث ينقلب عالم بحار إنجليزي بعد غرق سفينته قرب سواحل اليابان، ويجد نفسه في قلب صراع معقد بين اللورد "يوشي تورياناجا" وأعدائه في مجلس الحكام، في ظل مؤامرات وخيانات تتسبب في تقلبات جذرية في توازن القوى السياسية.

ويتناول المسلسل التحديات الكبيرة التي تواجه شخصياته في عالم مليء بالولاءات المتغيرة والمكائد، مع تزايد تأثير الحكمة السياسية على مصير الجميع.

يعتبر هذا الفوز تكريما لفريق العمل المبدع الذي أضاف بعدا مميزا من خلال مشاهد الحركات الاستثنائية والأداء المذهل، مما ساهم في جعل "Shōgun" واحدا من أكثر المسلسلات إثارة في هذا العام.

تعد الجوائز السنوية التي تمنحها نقابة ممثلي الشاشة من أهم الأحداث في صناعة الترفيه، وتسلط الضوء على أفضل الأعمال والأداءات في مجال التمثيل والإنتاج.