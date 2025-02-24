العراق يؤكد الالتزام الكامل باتفاق أوبك والتخفيضات الإضافية

أكد العراق، اليوم الثلاثاء، الالتزام الكامل باتفاق منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها والتخفيضات الإضافية المتفق عليها وتعويض الكميات المتراكمة.

وقالت وزارة النفط العراقية، في بيان صحفي اليوم، إن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق الاتفاقيات، بما في ذلك تقديم خطة محدثة لتعويض الإنتاج الفائض خلال الفترة السابقة.

وذكرت أن هذا القرار جاء على خلفية المكالمة الهاتفية المشتركة بين نائب رئيس الحكومة لشئون الطاقة حيان عبد الغني مع عبدالعزيز بن سلمان آل سعود وزير الطاقة السعودي، وألكسندر نوفاك نائب رئيس وزراء الاتحاد الروسي وهيثم الغيص الأمين العام لمنظمة "أوبك".

وأوضحت أن إنتاج العراق من النفط الخام بلغ في يناير الماضي 3 ملايين و999 ألف برميل يوميا وهو مؤشر إيجابي يعكس التزام العراق بمستويات الإنتاج المحددة .

وأشارت الوزارة، إلى أنها ستواصل جهودها لتعويض الفائض المتراكم، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الأخيرة المتوقعة؛ لاستلام الحكومة الاتحادية للنفط المنتج في إقليم كردستان، واستئناف التصدير عبر الأنبوب العراقي التركي مع الالتزام بحصة العراق المقررة ضمن اتفاقيات أوبك للتخفيض الطوعي وكميات التعويض المطلوبة.

كانت منظمة اوبك +، قد وافقت في ديسمبر الماضي على خطط خفض الإنتاج الطوعية الإضافية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا، وتأجيل زيادة الإنتاج حتى أبريل 2025