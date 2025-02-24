قلق أممي من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية

عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم، عن قلقه العميق إزاء تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، ودعوات ضم أجزاء منها.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إنّه "قلق للغاية" إزاء "تصاعد العنف" في الضفة الغربية، و"الدعوات لضم أجزاء من الضفة".

وتاتي تصريحات جوتيريش تزامناً مع إخلاء إسرائيل 3 مخيّمات للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية من سكانها ومنع عودتهم.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: "إنني قلق للغاية إزاء تصاعد أعمال العنف والانتهاكات الأخرى التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة، وإزاء الدعوات للضم".

وأضاف جوتيريش أن وقف إطلاق النار في غزة "هش" و"علينا تجنب تجدد الأعمال القتالية بأي ثمن".

وأكد أنّ "شعب غزة عانى كثيرا. وحان الوقت لإرساء وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين وتحقيق تقدم لا رجعة فيه نحو حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، تكون غزة جزءا لا يتجزأ منها".

كانت دولة الاحتلال الإسرائيلي أعلنت أمس الأحد أنها طردت عشرات آلاف الفلسطينيين من ثلاث مخيمات للاجئين في شمال الضفة الغربية المحتلة من دون إمكان العودة إلى ديارهم بعدما دخل جيشها هذه المخيمات فيما يشن عملية واسعة في المنطقة منذ شهر.

ومنذ 21 يناير وبعد 48 ساعة على دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في غزة، تنفّذ قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية المحتلة، في مخيمات جنين وطوباس وطولكرم. وسميت العملية "السور الحديدي".

وللمرة الأولى منذ انتهاء الانتفاضة الثانية التي جرت بين العامين 2000 و2005، نشر الجيش الإسرائيلي دبابات في الضفة الغربية المحتلة.

ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية استشهد ما لا يقل عن 900 فلسطيني في الضفة الغربية بنيران الجيش الإسرائيلي أو مستوطنين إسرائيليين منذ السابع من أكتوبر 2023.