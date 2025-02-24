ترامب يعرب عن رغبته في لقاء زيلينسكي قريبا

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبته في لقاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الأسبوع أو الذي يليه، وذلك في تصريحات على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب إنهما سيتحدثان عن حصول الولايات المتحدة على المواد الخام الأوكرانية.

وأضاف ترامب إن زيلينسكي يريد التوقيع على الاتفاقية.

ولم يصدر تعليق مثل ذلك من كييف.

وأعرب ترامب، وهو جمهوري ، عن تفاؤله من أن البيت الأبيض والرئيس زيلينسكي يقتربان من إبرام صفقة ستمكن الولايات المتحدة من الحصول على المعادن الحيوية في أوكرانيا للمساعدة في سداد أكثر من 180 مليار دولار أمريكي تم تسليمها إلى كييف منذ بداية الحرب في عام 2022، حسبما أفادت وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) في وقت سابق اليوم .

وقالت (أ ب) إن أوكرانيا تبحث أيضا عن ضمانات أمنية مستقبلية كجزء من أي اتفاق.

ونقلت عن ترامب قوله للصحفيين في بداية اجتماعه الثنائي مع ماكرون،:" يبدو أننا نقترب كثيرا" .

وأضاف أن زيلينسكي قد يزور واشنطن الأسبوع الحالي أو المقبل لتوقيع الصفقة.