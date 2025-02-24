الرئيس السيسي: مصر وزامبيا تحرصان على تعزيز الاستقرار في إفريقيا والشرق الأوسط

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه بحث مع نظيره الزامبي هاكيندى هيشيليما، عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك،

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الاثنين، أنهما بحثا تطورات الأوضاع في غزة والسودان، وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، والقرن الإفريقى، وأمن البحر الأحمر، والأمن المائي.

وأشار إلى أنه جرى التأكيد على حرص البلدين، على تعزيز الاستقرار فى القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، لافتًا إلى الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور فى هذا الصدد.

وعبر الرئيس السيسي عن تطلعه لمزيد من التعاون الوثيق بين مصر وزامبيا، لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين وللقارة الإفريقية.

واستقبل الرئيس السيسي، بقصر الاتحادية، الرئيس الزامبي حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وشهد اللقاء عقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، كما شهد الرئيسان التوقيع على عدد من اتفاقات التعاون بين البلدين.