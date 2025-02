تفصلنا ساعات قليلة عن انطلاق حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة (SAG Awards) في نسخته الـ 31، والذي يقام فجر اليوم الإثنين 24 فبراير، ويعد الحفل واحدا من أهم المحطات في موسم الجوائز، حيث يكرم الأداءات المتميزة في الأفلام والمسلسلات خلال العام الماضي.

كما يعتبر مؤشرا رئيسيا لجوائز الأوسكار، نظرا لأن التصويت يتم من قبل أكثر من 122 ألف فنان، ما يجعله أكبر هيئة تصويتية بين الجوائز الكبرى.

*المرشحون الأبرز لجوائز"SAG 2025"

(جوائز السينما)

*أفضل أداء لممثل في دور رئيسي

أدريان برودي / لازلو توث – The Brutalist

تيموثي شالاميت / بوب ديلان – A Complete Unknown

دانيال كريج / ويليام لي – Queer

كولمان دومينغو – Sing Sing

رالف فاينس / لورانس – Conclave

*أفضل أداء لممثلة في دور رئيسي

باميلا أندرسون / شيلي – The Last Showgirl

سينثيا إيريفو / إلفابا – Wicked

كارلا صوفيا جاسكون / إميليا / مانيتاس – Emilia Pérez

مايكي ماديسون / آني – Anora

ديمي مور / إليزابيث – The Substance

*أفضل أداء لممثل في دور مساعد

جوناثان بيلي / فييرو – Wicked

يورا بوريسوف / إيجور – Anora

كيران كولكين / بينجي كابلان – A Real Pain

إدوارد نورتون / بيت سيجر – A Complete Unknown

جيريمي سترونج / روي كوهن – The Apprentice

*أفضل أداء لممثلة في دور مساعد

مونيكا باربارو / جوان بايز – A Complete Unknown

جيمي لي كيرتس / أنيت – The Last Showgirl

دانييل ديدويلر / بيرنيس – The Piano Lesson

أريانا غراندي / جاليندا/غليندا – Wicked

زوي سالدانا / ريتا – Emilia Pérez

*أفضل أداء من قبل طاقم عمل في فيلم سينمائي

A Complete Unknown

Anora

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

*أفضل أداء أكشن من قبل مجموعة من الممثلين في فيلم سينمائي

Deadpool & Wolverine

Dune: Part Two

The Fall Guy

Gladiator II

Wicked

(جوائز المسلسلات)

*أفضل أداء لممثل في مسلسل درامي

تادانوبو أسانو / كاشيجي يابوشيجي – Shōgun

جيف بريدجز / دان تشيس – The Old Man

جاري أولدمان / جاكسون لامب – Slow Horses

إدي ريدماين / ابن آوى – The Day of the Jackal

هيرويكي سانادا / يوشي توراناجا – Shōgun

*أفضل أداء لممثلة في مسلسل درامي

كاثي بيتس / مادلين ماتلوك – Matlock

نيكولا كوجلان / بينيلوبي فيذرينجتون – Bridgerton

أليسون جاني / نائبة الرئيس جريس بين – The Diplomat

كيري راسل / كيت ويلر – The Diplomat

آنا سواي / تودا ماريكو – Shōgun

*أفضل أداء لممثل في مسلسل كوميدي

آدم برودي / نوح روكلوف – No One Wants This

تيد دانسون / تشارلز نيوينديك – Man Inside

هاريسون فورد / بول – Shrinking

مارتن شورت / أوليفر بوتنام – Only Murders in the Building

جيريمي ألين وايت / كارمن "كارمي" بيرزاتو – The Bear

*أفضل أداء لممثلة في مسلسل كوميدي

كريستين بيل / جوان – No One Wants This

كوينتا برونسون / جانين تيجوس – Abbott Elementary

ليزا كولون زاياس / تينا – The Bear

أيو إدبيري / سيدني آدمو – The Bear

جين سمارت / ديبورا فانس – Hacks

*أفضل أداء أكشن من قبل مجموعة من الممثلين في مسلسل تلفزيوني

The Boys

Fallout

House of the Dragon

The Penguin

Shōgun

*دعم الفنانين في مواجهة الكوارث

يقام الحفل هذا العام في ظل أزمة حرائق الغابات الأخيرة التي شهدتها لوس أنجلوس، والتي تسببت في خسائر كبيرة بالمنطقة.

وفي إطار جهود دعم المتضررين، أطلقت مؤسسة (SAG-AFTRA) مبادرة لتقديم المساعدات المالية للفنانين والعائلات التي فقدت منازلها بسبب الحرائق.

وتعد هذه الخطوة امتدادا لجهود المؤسسة المستمرة، حيث قدمت أكثر من 33 مليون دولار كمساعدات مالية على مدار الأربعين عاما الماضية لدعم العاملين في صناعة الترفيه.

كما تم تخصيص حقيبة هدايا للمرشحين في الحفل، تحتوي على منتجات تعزز الرفاهية والاستدامة، ضمن مبادرات المؤسسة لدعم أعضائها في مختلف الظروف.