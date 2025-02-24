تفصلنا ساعات قليلة عن انطلاق حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة (SAG Awards) في نسخته الـ 31، والذي يقام فجر اليوم الإثنين 24 فبراير، ويعد الحفل واحدا من أهم المحطات في موسم الجوائز، حيث يكرم الأداءات المتميزة في الأفلام والمسلسلات خلال العام الماضي.
كما يعتبر مؤشرا رئيسيا لجوائز الأوسكار، نظرا لأن التصويت يتم من قبل أكثر من 122 ألف فنان، ما يجعله أكبر هيئة تصويتية بين الجوائز الكبرى.
*المرشحون الأبرز لجوائز"SAG 2025"
(جوائز السينما)
*أفضل أداء لممثل في دور رئيسي
أدريان برودي / لازلو توث – The Brutalist
تيموثي شالاميت / بوب ديلان – A Complete Unknown
دانيال كريج / ويليام لي – Queer
كولمان دومينغو – Sing Sing
رالف فاينس / لورانس – Conclave
*أفضل أداء لممثلة في دور رئيسي
باميلا أندرسون / شيلي – The Last Showgirl
سينثيا إيريفو / إلفابا – Wicked
كارلا صوفيا جاسكون / إميليا / مانيتاس – Emilia Pérez
مايكي ماديسون / آني – Anora
ديمي مور / إليزابيث – The Substance
*أفضل أداء لممثل في دور مساعد
جوناثان بيلي / فييرو – Wicked
يورا بوريسوف / إيجور – Anora
كيران كولكين / بينجي كابلان – A Real Pain
إدوارد نورتون / بيت سيجر – A Complete Unknown
جيريمي سترونج / روي كوهن – The Apprentice
*أفضل أداء لممثلة في دور مساعد
مونيكا باربارو / جوان بايز – A Complete Unknown
جيمي لي كيرتس / أنيت – The Last Showgirl
دانييل ديدويلر / بيرنيس – The Piano Lesson
أريانا غراندي / جاليندا/غليندا – Wicked
زوي سالدانا / ريتا – Emilia Pérez
*أفضل أداء من قبل طاقم عمل في فيلم سينمائي
A Complete Unknown
Anora
Conclave
Emilia Pérez
Wicked
*أفضل أداء أكشن من قبل مجموعة من الممثلين في فيلم سينمائي
Deadpool & Wolverine
Dune: Part Two
The Fall Guy
Gladiator II
Wicked
(جوائز المسلسلات)
*أفضل أداء لممثل في مسلسل درامي
تادانوبو أسانو / كاشيجي يابوشيجي – Shōgun
جيف بريدجز / دان تشيس – The Old Man
جاري أولدمان / جاكسون لامب – Slow Horses
إدي ريدماين / ابن آوى – The Day of the Jackal
هيرويكي سانادا / يوشي توراناجا – Shōgun
*أفضل أداء لممثلة في مسلسل درامي
كاثي بيتس / مادلين ماتلوك – Matlock
نيكولا كوجلان / بينيلوبي فيذرينجتون – Bridgerton
أليسون جاني / نائبة الرئيس جريس بين – The Diplomat
كيري راسل / كيت ويلر – The Diplomat
آنا سواي / تودا ماريكو – Shōgun
*أفضل أداء لممثل في مسلسل كوميدي
آدم برودي / نوح روكلوف – No One Wants This
تيد دانسون / تشارلز نيوينديك – Man Inside
هاريسون فورد / بول – Shrinking
مارتن شورت / أوليفر بوتنام – Only Murders in the Building
جيريمي ألين وايت / كارمن "كارمي" بيرزاتو – The Bear
*أفضل أداء لممثلة في مسلسل كوميدي
كريستين بيل / جوان – No One Wants This
كوينتا برونسون / جانين تيجوس – Abbott Elementary
ليزا كولون زاياس / تينا – The Bear
أيو إدبيري / سيدني آدمو – The Bear
جين سمارت / ديبورا فانس – Hacks
*أفضل أداء أكشن من قبل مجموعة من الممثلين في مسلسل تلفزيوني
The Boys
Fallout
House of the Dragon
The Penguin
Shōgun
*دعم الفنانين في مواجهة الكوارث
يقام الحفل هذا العام في ظل أزمة حرائق الغابات الأخيرة التي شهدتها لوس أنجلوس، والتي تسببت في خسائر كبيرة بالمنطقة.
وفي إطار جهود دعم المتضررين، أطلقت مؤسسة (SAG-AFTRA) مبادرة لتقديم المساعدات المالية للفنانين والعائلات التي فقدت منازلها بسبب الحرائق.
وتعد هذه الخطوة امتدادا لجهود المؤسسة المستمرة، حيث قدمت أكثر من 33 مليون دولار كمساعدات مالية على مدار الأربعين عاما الماضية لدعم العاملين في صناعة الترفيه.
كما تم تخصيص حقيبة هدايا للمرشحين في الحفل، تحتوي على منتجات تعزز الرفاهية والاستدامة، ضمن مبادرات المؤسسة لدعم أعضائها في مختلف الظروف.