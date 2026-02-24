سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بلغت إيرادات شباك التذاكر في الصين خلال عطلة عيد الربيع، التي يُحتفل فيها برأس السنة وفق التقويم القمري، 5.75 مليارات يوان (نحو 830 مليون دولار).

وذكرت وكالة شينخوا للأنباء، الثلاثاء، أن الهيئة الصينية للأفلام أعلنت بيع قرابة 120 مليون تذكرة سينما خلال العطلة التي استمرت 9 أيام بين 15 و23 فبراير الجاري.

وخلال هذه الفترة، تصدّرت الأفلام المحلية قائمة الإيرادات، فقد حقق فيلم سباقات السيارات الكوميدي بيغاسوس 3 للمخرج هان هان إيرادات بلغت نحو 420 مليون دولار.

وجاء في المرتبة الثانية فيلم التجسس والتشويق "سكير أوت" للمخرج الصيني الشهير تشانغ ييمو بإيرادات بنحو 125.6 مليون دولار، تلاه فيلم فنون القتال "شفرات الأوصياء: الرياح ترتفع في الصحراء" من إخراج أسطورة تنسيق مشاهد الأكشن في سينما هونغ كونغ يوان وو-بينغ، بإيرادات ناهزت 116.6 مليون دولار.

وتعد عطلة عيد الربيع فترة مزدهرة لشباك التذاكر في الصين؛ إذ تشير البيانات إلى أن نحو خُمس الإيرادات السنوية للسينما في عامي 2024 و2025 تحقق خلال هذه العطلة.

ووفق التقليد الصيني، تُعتبر العودة إلى مسقط الرأس وقضاء رأس السنة مع العائلة أمرا مهما.

ويُعرف هذا الموسم باسم "تشون يون"، حيث يسافر ملايين الصينيين لزيارة عائلاتهم خلال عطلة عيد الربيع.