إعصاران يضربان شمالي أستراليا

واصل إعصار تريفور تقدمه في جميع أنحاء ولاية الإقليم الشمالي في استراليا اليوم الأحد، ومن المتوقع أن يمر إعصار فيرونيكا بطيء الحركة عبر ساحل غرب أستراليا بالقرب من بورت هيدلاند في وقت لاحق من اليوم.

ومن المقرر أن يتراجع تصنيف إعصار تريفور إلى منخفض استوائي اليوم الأحد، وسط استمرار هطول أمطار يصل منسوبها إلى 200 ملليمتر تصاحبها رياح شديدة على أجزاء من الولاية.

ومن المتوقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة عبر شمالي أستراليا، المنكوب بالجفاف، حتى يوم الأربعاء المقبل، وتم تحذير السكان في المنطقة ذات الكثافة السكانية المنخفضة من السيول.

وتم إجلاء أكثر من ألفي شخص قبل أيام من وصول الإعصار تريفور، ومن المقرر ان يعودوا إلى منازلهم يومي الأحد والاثنين.

وإلى الغرب، تعرضت بورت هيدلاند لرياح عاتية وأمطار غزيرة في وقت مبكر من اليوم الأحد، فيما يتحرك إعصار فيرونيكا، الذي تم تصنيفه من الفئة الثالثة، ببطء نحو ساحل بيلبارا.

وحذر مكتب الأرصاد الجوية اليوم الأحد من أن فيرونيكا سيجلب زوبعة من الرياح تصل سرعتها إلى 156 كيلومتراً في الساعة، وفيضانات كبرى وأمواج عالية شديدة الخطورة.

وقال المكتب: "ربما يتحرك الإعصار فيرونيكا ببطء أكثر من الطبيعي خلال اقترابه وعبوره للساحل اليوم الأحد، ونتيجة لذلك، يجب على المجتمعات المقيمة في مسار الإعصار الاستعداد للاحتماء من الرياح المدمرة لفترة أطول اليوم".

ومن المتوقع أن يتحرك فيرونيكا جنوبًا على طول الساحل باتجاه بلدة اكسماوث الصغيرة قبل أن يتوجه إلى المحيط الهندي يوم الخميس.